உக்ரைன் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் ரஷ்யாவில் 9 பேர் பலி; 86 பேர் காயம்
உக்ரைன் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் ரஷ்யாவில் 9 பேர் பலி; 86 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
மாஸ்கோ: ரஷ்யா முழுதும் உள்ள சேமிப்பு கிடங்குகள் மற்றும் பிற தளங்கள் மீது உக்ரைன் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் 9 பேர் கொல்லப்பட்டனர்; 80க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன் – ரஷ்யா இடையேயான போர் நான்காண்டுகளை கடந்து தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. சமீபகாலமாக, ரஷ்யாவில் இருக்கும் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் ராணுவ இலக்குகளுக்கு எதிராக இடைவிடாத வான்வழி தாக்குதலை உக்ரைன் நடத்தி வருகிறது.
இதன் ஒருபகுதியாக, நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் மற்றும் இரவில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களின் ஒரு பகுதியாக, ரஷ்யாவின் இரண்டு மிகப் பெரிய சேமிப்பு கிடங்குகளை உக்ரைன் ட்ரோன்கள் தாக்கின.
இந்த இரு தாக்குதல்களில், 8 தொழிலாளர்கள் கொல்லப்பட்டனர்; 86 பேர் காயமடைந்தனர் என ரஷ்ய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பெல்கோரோட் பிராந்தியத்தில் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு தாக்குதலில் ஒருவர் பலியானார்.
இது தவிர, ரஷ்ய ஆயுத படைகளுக்கு எரிபொருள் வழங்கும் நோகின்ஸ்க் பகுதியில் உள்ள ஒரு எரிபொருள் சேமிப்பு கிடங்கின் மீதும் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. மாஸ்கோ மற்றும் விளாடிமிர் பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட ட்ரோன் தாக்குதலில் அங்குள்ள மழலையர் பள்ளிகள் அருகே அதன் பாகங்கள் சிதறி விழுந்து சிறிய அளவில் தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன.
தாக்குதலுக்குள்ளான சேமிப்பு கிடங்குகள் இரண்டும் இ – காமர்ஸ் கிடங்குகள் என்ற போர்வையில் உக்ரைன் மீதான தாக்குதலுக்கு தேவையான ராணுவ தளவாடங்களை வழங்கி வந்ததாகவும், ஆகையால், அவைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், உக்ரைன் தாக்குதலுக்கு பின், நேற்று முன்தினம் இரவு முழுதும் 41 ஏவுகணைகளையும், 125 ட்ரோன்களையும் உக்ரைன் மீது ஏவி ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியதாகவும், இதில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டதுடன், 16 பேர் காயமடைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.