இந்தியாவுடன் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த ஆப்கன் விருப்பம்
இந்தியாவுடன் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த ஆப்கன் விருப்பம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
காபூல்: இந்தியாவுடனான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உறவுகளை விரிவுபடுத்தவும், தொழில் விசா வழங்குவதை எளிதாக்கவும், ஆப்கானிஸ்தான் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு சபை இந்திய துாதரிடம் வலியுறுத்தி உள்ளது.
இந்தியா -– ஆப்கானிஸ்தான் இடையே சுமுகமான வர்த்தக உறவு உள்ளது. 2025-- – 26ம் நிதியாண்டில், இரு தரப்பு வர்த்தகம், 8,742 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இந்நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு சபை தலைவர் சயீத் கரீம் ஹஷேமி, அந்நாட்டுக்கான இந்திய துாதர் யதின் படேலை காபூலில் நேற்று சந்தித்தார். அப்போது, ‘ஆப்கனின் வேளாண் பொருட்கள், கைவினைப் பொருட்கள், சுரங்கம் மற்றும் கனிமவளங்கள் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவும், தளவாட வசதிகளை மேம்படுத்தவும், புதிய சந்தைகளை உருவாக்கவும் இந்தியா உதவ வேண்டும்’ என, அவர் வலியுறுத்தினார்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகக் கண்காட்சிகள், தொழில் மன்றங்கள் மற்றும் வர்த்தகக் குழுக்களின் பரிமாற்றத்தை நடத்த இந்தியா திட்டமிட்டு உள்ளதாக யதின் படேல் தெரிவித்தார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பொருளாதார ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.