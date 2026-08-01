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ஸ்பெயினுக்குள் நுழைய முயன்ற அகதிகள் பலி 67 ஆக அதிகரிப்பு

ஸ்பெயினுக்குள் நுழைய முயன்ற அகதிகள் பலி 67 ஆக அதிகரிப்பு

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM

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மாட்ரிட்: மொராக்கோ நாட்டில் இருந்து ஸ்பெயினுக்குள் நுழைய முயன்று உயிரிழந்த அகதிகளின் எண்ணிக்கை, 67 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

வட ஆப்ரிக்க நாடான மொராக்கோவில் வேலையின்மை, வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள், வாழ்வாதாரத்திற்காக ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைய முயல்கின்றனர். குறிப்பாக, மொராக்கோவை ஒட்டியுள்ள ஸ்பெயினின் சியூட்டா நகர் வழியாக ஏராளமானோர் அகதிகளாக செல்கின்றனர்.

அப்படி புலம்பெயர கடல் வழியாக வருபவர்களை உடனடியாக திருப்பி அனுப்பக்கூடாது என, ஸ்பெயின் உச்ச நீதின்றம் உத்தரவிட்டது. இதை தவறாக புரிந்து கொண்ட மொராக்கோவைச் சேர்ந்த, 60,000க்கும் மேற்பட்டோர், நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் ஸ்பெயினை நோக்கி கடல் வழியாக படையெடுத்தனர்.

சியூட்டா நகரத்தின் மொத்த மக்கள் தொகை, 83,600 மட்டுமே. இந்நிலையில், அந்த நகரத்தின் மக்கள் தொகையில், 70 சதவீதத்திற்கு அதிகமான அகதிகள் நுழைந்ததால் கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டது. எல்லைக்குள் நுழைய முயன்றவர்களை தடுக்க ஸ்பெயின் அரசு எல்லைப் பகுதியில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி இருந்தது.

போலீஸ் எதிர்ப்பையும் மீறி பலர் உள்ளே நுழைந்தனர். தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்த முயன்றனர். அப்போது தப்பியோடியவர்களில், கடலில் மூழ்கியும், எல்லை வேலிகளில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கியும், 67 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளனர். கட்டுப்பாடில்லாமல் ஆயிரக்கணக்கானோர் குவிந்ததால், சியூட்டா நகரில் கடும் உணவு பற்றாக்குறை மற்றும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

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