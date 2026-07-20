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மாலத்தீவு உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் வழங்குகிறது இந்தியா

மாலத்தீவு உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் வழங்குகிறது இந்தியா

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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மாலே: இந்தியப் பெருங்கடல் தீவு நாடான மாலத்தீவு மற்றும் இந்தியா இடையேயான இரு தரப்பு ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

இதன்படி, மாலத்தீவில் உள்ள, 42 தீவுகளில் உடற்பயிற்சி மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையங்களை அமைப்பதற்கான உபகரணங்களை வழங்குவதற்கு இந்தியா நிதியுதவி அளிக்கும்.

தலைநகர் மாலேயில் நடந்த விழாவில் மாலத்தீவு வெளியுறவு அமைச்சர் இருதிஷாம் ஆடம், இந்திய துாதர் பாலசுப்ரமணியன் மற்றும் மாலத்தீவு இளைஞர் மேம்பாடு, விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி துறை அமைச்சர் அப்துல்லா ரபியு ஆகியோர் இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

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