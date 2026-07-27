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இந்திய வம்சாவளி பெண் கனடாவில் சுட்டுக் கொலை

இந்திய வம்சாவளி பெண் கனடாவில் சுட்டுக் கொலை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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டொரான்டோ, ஜூலை 28–

கனடாவில் நவ்தீத் கவுர், 26, என்ற இந்திய வம்சாவளி பெண் ஒருவர் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

வட அமெரிக்க நாடான கனடாவின் டொரான்டோ நகரில் பஞ்சாப் மாநிலத்தை பூர்வீமாகக் கொண்ட நவ்நீத் கவுர் என்ற பெண் வசித்து வந்தார். சமீபத்தில் நவ்நீத் கவுர், காலையில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த போது, அவரிடம் வந்து பேசிய நபர் ஒருவர் திடீரென துப்பாக்கியால் அவரை சுட்டுவிட்டு தப்பியோடினார்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மற்றும் மருத்துவ உதவி குழுவினர் முதலுதவி அளித்தும் கவுர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இக்கொலை தொடர்பாக பிராம்ப்டன் நகரைச் சேர்ந்த ஷர்ன்ஜீத் சிங், 37, என்ற இந்திய வம்சாவளியை, ஒன்ராறியோ மாகாண போலீசார் கைது செய்தனர். ஷர்ன்ஜீத் சிங் திட்டமிட்டே நவ்தீத் கவுரை கொன்றிருப்பதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

இம்மாத தொடக்கத்தில் ஆல்பர்ட்டா மாகாணத்தின் தலைநகரான எட்மன்டனில், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த டமன்ப்ரீத் கவுர், 23, என்ற பெண்ணை, அவரது கணவரான ரிதீஷ் குமார், 22, கழுத்தை நெரித்து கொன்ற சம்பவம் நடந்த சில நாட்களிலேயே தற்போது மற்றொரு இந்திய வம்சாவளி பெண் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

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