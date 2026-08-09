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உச்ச தலைவர் நலமாக உள்ளார் வீடியோ வெளியிட்டது ஈரான்

உச்ச தலைவர் நலமாக உள்ளார் வீடியோ வெளியிட்டது ஈரான்

ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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டெஹ்ரான்: ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனியின் உடல்நலம் குறித்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், அவர் குறித்த வீடியோ ஒன்றை ஈரான் வெளியிட்டுள்ளது.

மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்., மாத இறுதியில் தாக்குதல் நடத்தியதில், அந்நாட்டின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டார். இதையடுத்து, அவரது மகனான மொஜ்தபா கமேனி புதிய உச்ச தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அவர் பொது வெளியில் தோன்றுவதை தவிர்த்து வந்தார். ஆனால், மொஜ்தபாவின் உடல் நிலை மிகவும் மோசமடைந்து விட்டதாகவும், விரைவில் அவரது இறப்பு செய்தியை ஈரான் உலகுக்கு அறிவிக்கும் என்றும், இஸ்ரேல் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், ஈரான் செய்தி நிறுவனம் ஒன்று மொஜ்தபா, தன் சகாக்களுடன் அமர்ந்து ஆலோசனை மேற்கொள்வது போன்ற வீடியோ ஒன்றை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. வெறும் 12 வினாடிகள் கொண்ட அந்த வீடியோவில் தேதியோ அல்லது காலத்தை குறிக்கும் அடையாளங்களோ இல்லாததால், இது எப்போது எடுக்கப்பட்டது என்பது சரியாக தெரியவில்லை.

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