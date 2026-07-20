தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/ அமெரிக்கா ஜே.டி. வான்ஸ் – உஷா தம்பதிக்கு 4வதாக ஆண் குழந்தை பிறந்தது

அமெரிக்கா ஜே.டி. வான்ஸ் – உஷா தம்பதிக்கு 4வதாக ஆண் குழந்தை பிறந்தது

அமெரிக்கா ஜே.டி. வான்ஸ் – உஷா தம்பதிக்கு 4வதாக ஆண் குழந்தை பிறந்தது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

வாஷிங்டன்:

அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ், 41, மற்றும் அவரது மனைவி உஷா வான்ஸ், 40, தம்பதியருக்கு நான்காவதாக ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

நம் நாட்டின் ஆந்திர மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட உஷாவுக்கும், வான்ஸ்க்கும் கடந்த 2014ல் திருமணம் நடந்தது. இந்த தம்பதியருக்கு ஏற்கனவே ஈவான்,9, விவேக்,6, ஆகிய இரு மகன்களும், மீராபெல்,4, என்ற மகளும் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் நான்காவதாக கருவுற்றிருந்த உஷா, நேற்று முன்தினம் அழகான ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார். குழந்தைக்கு அலெக் நீல் வான்ஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

தாயும் சேயும் நலமுடன் இருப்பதாக வான்ஸ் பதிவிட்டுள்ளார். அமெரிக்காவில் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருவது குறித்து தொடர்ச்சியாக துணை அதிபர் வான்ஸ் கவலை தெரிவித்து வந்தார். தற்போது பதவியில் இருக்கும்போதே அவருக்கு குழந்தையும் பிறந்துள்ளது. கடந்த, 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அமெரிக்க வரலாற்றில் பதவியில் இருக்கும் துணை அதிபருக்கு குழந்தை பிறப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us