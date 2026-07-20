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சிங்கப்பூர் பெண்ணிடம் பேசிய விவகாரத்தில் அமைச்சர் ராஜினாமா செய்தார்

சிங்கப்பூர் பெண்ணிடம் பேசிய விவகாரத்தில் அமைச்சர் ராஜினாமா செய்தார்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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சிங்கப்பூர் : பெண்ணிடம் பேசிய விவகாரத்தில் சிக்கிய சிங்கப்பூர் அமைச்சர், தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

தென்கிழக்காசிய நாடான சிங்கப்பூரில் முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்கான தற்காலிக அமைச்சராகவும், உள்துறை மற்றும் தேசிய வளர்ச்சித் துறை இணையமைச்சராகவும் பதவி வகித்து வந்தவர் முகமது பைசல் இப்ராஹிம்.

இவர், ஆன்லைன் மூலமாகவும், பொது நிகழ்வுகளிலும் தன்னிடம் மோசமாக பேசியதாக பெண் ஒருவர் அந்நாட்டு பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு புகார் அனுப்பியிருந்தார்.

இதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங், உடனடியாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டார். ஆனால், விசாரணையில் இருவர் மீதும் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கத் தேவையில்லை என தெரியவந்தது.

இருப்பினும் தார்மீக அடிப்படையில், பைசல் தன் அமைச்சர் மற்றும் கட்சியின் உறுப்பினர் ஆகிய பதவிகளை உடனடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

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