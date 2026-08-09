ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராடுவோருக்கு பிரதமரின் ஆலோசகர் திடீர் பாராட்டு
ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராடுவோருக்கு பிரதமரின் ஆலோசகர் திடீர் பாராட்டு
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
இஸ்லாமாபாத்: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள போராட்டக்காரர்களில், 99 சதவீதம் பேர் தேச பக்தி கொண்டவர்கள் என பாகிஸ்தான் பிரதமரின் ஆலோசகரான ரானா சனாவுல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், பொருளாதார நெருக்கடி, விலைவாசி உயர்வு மற்றும் அத்தியாவசிய தேவை போன்ற பிரச்னைகளை முன்வைத்து, சமீப காலமாக தொடர் போராட்டங்களில் மக்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தற்போது அங்கு மூன்று கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடந்து வருகிறது. இன்று இறுதி கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாதிகள் போராட்டக்காரர்களிடையே ஊடுருவியிருப்பதாக, பாகிஸ்தானில் ஆளும் முஸ்லிம் லீக் நவாஸ் பிரிவு குற்றம் சாட்டியது. மேலும், இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் அவர்கள் நாட்டின் எதிரிகள் என்றும் கூறியது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் நடந்த பேரணி ஒன்றில் பேசிய அந்நாட்டு பிரதமரின் ஆலோசகரான ரானா சனாவுல்லா கூறியுள்ளதாவது:
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களில் 99 சதவீதம் பேர் தேசபக்தி கொண்டவர்கள். பாகிஸ்தான் அரசால் தடை செய்யப்பட்டுள்ள, போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தும், கூட்டு அவாமி நடவடிக்கைக் குழுவுடன், எங்கள் கட்சி பிரதிநிதிகள் விரைவில் பேச்சு நடத்துவர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.