தேர்தலை புறக்கணிக்க ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வலுக்கும் கோஷம்
தேர்தலை புறக்கணிக்க ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வலுக்கும் கோஷம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
இஸ்லாமாபாத், ஜூலை 22–
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடைபெற உள்ள தேர்தலை புறக்கணிக்குமாறு, ஜே.ஏ.சி.சி., எனப்படும் அவாமி அதிரடி கூட்டுக்குழு தலைவர், உமர் நசீர் காஷ்மீரி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் வரும் 27ல் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை, பாகிஸ்தான் தன் நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இன்னும் அங்கீகரிக்காத நிலையில், அங்கு சட்டங்களை இயற்றுவதற்கும், வரவு – செலவு திட்டங்களுக்கும், பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் இச்சட்டசபை செயல்படுகிறது.
மொத்தமுள்ள 53 இடங்களில், 12 தொகுதிகள் அகதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு போராட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஜே.ஏ.சி.சி., அமைப்பினர் பல ஆண்டுகளாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இத்தேர்தல் ஒரு போலி நாடகம் என்று ஜே.ஏ.சி.சி., அமைப்பின் முக்கிய தலைவரான உமர் நசீர் காஷ்மீரி விமர்சித்துள்ளார்.
தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களும், அதற்கு துணை நிற்பவர்களும் நம் மண்ணிற்காக உயிர்த்தியாகம் செய்த தியாகிகளின் கொலையாளிகள் ஆவர். இந்தத் தேர்தல் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்பதை உணர்ந்து, அதை முற்றிலுமாக புறக்கணித்து மக்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ய வேண்டும், என, அவர் கூறியுள்ளார்.