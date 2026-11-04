பூமியில் விழுந்த நாசா தொலைநோக்கி: எங்கு விழுந்தது? என்ன ஆனது?
பூமியில் விழுந்த நாசா தொலைநோக்கி: எங்கு விழுந்தது? என்ன ஆனது?
UPDATED : நவ 05, 2026 08:48 AM
ADDED : நவ 04, 2026 07:07 AM
UPDATED : நவ 05, 2026 08:48 AM ADDED : நவ 04, 2026 07:07 AM
- நமது நிருபர் -
நாசாவின் 1.5 டன் எடை கொண்ட 'ஸ்விப்ட்' விண்வெளி தொலைநோக்கி, பூமியின் வளிமண்டலத்திற்குள் நுழைந்து தனது 22 ஆண்டுகாலப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டது.
காஸ்மிக் கதிர்வீச்சுகள் மற்றும் விண்வெளியில் வெடிக்கும் நட்சத்திரங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய, கடந்த 2004ம் ஆண்டு நாசாவால் 'ஸ்விப்ட்' விண்வெளி தொலைநோக்கி விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விண்வெளியின் அரிய தகவல்களை வழங்கிய, இந்த தொலைநோக்கி, செயலிழந்து பூமியை நோக்கி விழுந்தது. இதன் பாகங்கள் இந்தியாவிலும் விழும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்திருந்தனர்.
எரிந்து சாம்பலானது:
இந்நிலையில், அமெரிக்க விண்வெளிப் படை மற்றும் நாசா அளித்த தகவல்படி, இந்த விண்கலம் பூமியின் வளிமண்டலத்திற்குள் அதிவேகமாக நுழைந்தபோது உராய்வு வெப்பம் காரணமாக அதன் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதி, வானிலேயே எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டது என தெரியவந்துள்ளது.
இந்தியாவில் விழுந்ததா?
தெற்காசியா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் இதன் உத்தேசப் பாதையில் (20.6° வடக்கு முதல் 20.6° தெற்கு அட்சரேகை வரை) இருந்ததால் அச்சம் நிலவியது. இந்நிலையில், இது இந்திய நிலப்பரப்பிலோ, மக்கள் வாழும் குடியிருப்புப் பகுதிகளிலோ இதன் பாகங்கள் விழவில்லை எனவும், மனிதர்களுக்கும், உடமைகளுக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
தப்பியிருக்கக்கூடிய ஒருசில சிறிய உலோகம், டைட்டானியம் உதிரிபாகங்கள் கடற்பகுதியிலேயே விழுந்திருக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுமார் 22 ஆண்டுகளாக பிரபஞ்சத்தின் சக்திவாய்ந்த காஸ்மிக் கதிர்வீச்சுகளை ஆராய்ந்து வந்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விண்கலம், யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் இன்றி அமைதியாக தன் ஆயுளை நிறைவு செய்துள்ளது.