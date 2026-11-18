நாசா அனுப்பிய விண்கலம் படைத்த சாதனை: ஒரு ஒளி நாளை கடந்தது வயோஜர் 1
நாசா அனுப்பிய விண்கலம் படைத்த சாதனை: ஒரு ஒளி நாளை கடந்தது வயோஜர் 1
ADDED : நவ 18, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:18 PM
சூரிய குடும்பத்தின் வெளிப்புறத்தை ஆய்வு செய்ய 1977 ம் ஆண்டு செப்டம்பரில் வாயேஜர் 1 விண்கலத்தை நாசா அனுப்பியது. மணிக்கு 61 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கிறது. 49 ஆண்டுகளை கடந்த பிறகும் இந்த விண்கலத்தின் பயணம் தொடர்கிறது.
இந்த விண்கலம், இன்று(நவம்பர் 18) மாலை 3:46 மணி நிலவரப்படி, 2590 கோடி கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இச்சாதனை நேரத்தில் அல்லாமல் பயணம் செய்த தூரத்தின் அடிப்படையில் படைத்துள்ளது. இந்த விண்கலம் பூமியில் இருந்து ஒரு ஒளி நாள் தொலைவை எட்டி சாதித்துள்ளது.
ஒரு நொடிக்கு ஒளியானது 3 லட்சம் கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணிக்கும். இவ்வளவு வேகத்தில் ஒளி, ஒரு நாளில் பயணம் செய்தால், எவ்வளவு தூரத்தை கடக்குமே அதுவே ஒரு ஒளி நாள். ஒரு நாளில் ஒளியானது 2,590 கோடி கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணிக்கும். வயோஜர் ஒன் விண்கலம் பயணிக்கிறது. இது 49 ஆண்டுகளில் 2,590 கோடி கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணித்துள்ளது.
பூமியில் இருந்து அனுப்பப்படும் எந்த சிக்னலும் இந்த விண்கலத்தை அடைய 24 மணி நேரம் ஆகும். அந்த விண்கலம் அனுப்பும் எந்த தகவலும் பூமியை அடைய 24 மணி நேரம் ஆகும்.