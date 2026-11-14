பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் மோதியதில் பயணியர் சொகுசு கப்பல் கவிழ்ந்தது 119 பயணியர் பத்திரமாக மீட்பு
பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் மோதியதில் பயணியர் சொகுசு கப்பல் கவிழ்ந்தது 119 பயணியர் பத்திரமாக மீட்பு
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
நியூ ஆர்லியான்ஸ்: அமெரிக்காவின் நியூ ஆர்லியான்ஸ் துறைமுகம் அருகே, பிரமாண்ட சரக்குக் கப்பல் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வேகமாக மோதியதில், நின்று கொண்டிருந்த பயணியர் சொகுசு கப்பல் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில், சொகுசு கப்பலில் இருந்த, 119 பயணியர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
அமெரிக்காவின் நியூ ஆர்லியான்ஸ் துறைமுகம் அருகே, மிசிசிபி நதியில், `அமெரிக்கன் ஹெரிடேஜ்' என்ற பயணியர் சொகுசு கப்பல் ஒன்று இன்று (நவ.,14) நின்று கொண்டிருந்தது. அதில் இருந்த பயணியர் இறங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த, `அட்லாண்டிக் ஆல்பால்ட்' என்ற 525 அடி நீளம், 77 அடி அகலமுள்ள பிரமாண்ட சரக்குக் கப்பல் வந்து கொண்டிருந்தது. துறைமுகத்துக்கு அருகில் உள்ள பாலத்துக்கு அடியில் வந்தபோது, சரக்குக் கப்பல் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்தது.
அந்த வேகத்தில், நின்றுக் கொண்டிருந்த பயணியர் சொகுசு கப்பல் மீது சரக்குக் கப்பல் மோதியது. மோதிய வேகத்தில் சொகுசு கப்பல் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து ஆற்றில் கவிழ்ந்தது.
மீட்புப் படையினர் உடனடியாக செயல்பட்டு, சொகுசு கப்பலில் இருந்த, 87 பேரை மீட்டனர்; காயமடைந்த, 32 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சரக்குக் கப்பலில் இருந்த, 180க்கும் மேற்பட்டோருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.