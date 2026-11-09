ஏமனில் சிக்கித் தவித்த 19 இந்திய மாலுமிகள் மீட்பு; இந்திய தூதரகம் முக்கிய தகவல்
ஏமனில் சிக்கித் தவித்த 19 இந்திய மாலுமிகள் மீட்பு; இந்திய தூதரகம் முக்கிய தகவல்
ADDED : நவ 09, 2026 09:03 AM
ADDED : நவ 09, 2026 09:03 AM
-நமது நிருபர்-
அமெரிக்கா, ஈரான் இடையேயான போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வணிகக் கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
அமைதிப் பேச்சில் உடன்பாடு எட்டாத நிலையில், ஈரானுக்கு நெருக்கடி தரும் வகையில், அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மற்றும் ஓமன் கடற்பகுதியில் இந்திய மாலுமிகளின் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மீண்டும் அமைதியை கொண்டு வர ராஜதந்திர வழியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்தியா வலியுறுத்தி உள்ளது.
தற்போது ஏமனின் சனா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாகச் சிக்கித் தவித்த இந்திய மாலுமிகள் 19 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ஏமனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'அனைத்து மாலுமிகளும் பாதுகாப்பாகவும், நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் இந்தியாவுக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நமது இந்திய மாலுமிகளை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்கு உதவிய சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் ஒத்துழைப்புக்கும், தொடர்ச்சியான ஆதரவிற்கும் தூதரகம் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது' என குறிப்பிட்டுள்ளது.