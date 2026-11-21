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ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கண்ணிவெடியில் இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் சிக்கி சேதம் அடைந்தன.
எவ்வித முன் அனுமதியின்றி ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் கிழக்கு பகுதியில் எண்ணெய் கப்பல்கள் நுழைந்தன, அப்போது கண்ணிவெடியில் சிக்கி சேதம் அடைந்து, தீப்பிடித்து எரிந்ததாக ஈரான் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்து உள்ளது.
தாக்குதலில் சிக்கிய கப்பல்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவை, அதில் இருந்தவர்களின் நிலைமை உள்ளிட்ட எந்த விவரங்களும் வெளியாகவில்லை. தாக்குதல் சம்பவத்தை பிரிட்டிஷ் கடல்சார் அமைப்பும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது.
நவ.14ம் தேதி ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் 5 எண்ணெய் கப்பல்கள் கண்ணிவெடியில் சிக்கி சேதம் அடைந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹார்முஸ் பகுதியில் கண்ணிவெடியில் சிக்கிய 2 எண்ணெய் கப்பல்கள்!
ஹார்முஸ் பகுதியில் கண்ணிவெடியில் சிக்கிய 2 எண்ணெய் கப்பல்கள்!
ADDED : நவ 21, 2026 08:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:18 PM
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ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கண்ணிவெடியில் இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் சிக்கி சேதம் அடைந்தன.
எவ்வித முன் அனுமதியின்றி ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் கிழக்கு பகுதியில் எண்ணெய் கப்பல்கள் நுழைந்தன, அப்போது கண்ணிவெடியில் சிக்கி சேதம் அடைந்து, தீப்பிடித்து எரிந்ததாக ஈரான் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்து உள்ளது.
தாக்குதலில் சிக்கிய கப்பல்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவை, அதில் இருந்தவர்களின் நிலைமை உள்ளிட்ட எந்த விவரங்களும் வெளியாகவில்லை. தாக்குதல் சம்பவத்தை பிரிட்டிஷ் கடல்சார் அமைப்பும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது.
நவ.14ம் தேதி ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் 5 எண்ணெய் கப்பல்கள் கண்ணிவெடியில் சிக்கி சேதம் அடைந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.