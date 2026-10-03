சவுதி அரேபியாவில் கார் விபத்து; தமிழக நர்ஸ்கள் இருவர் உட்பட 5 பேர் பலி
சவுதி அரேபியாவில் கார் விபத்து; தமிழக நர்ஸ்கள் இருவர் உட்பட 5 பேர் பலி
ADDED : அக் 03, 2026 01:18 PM
ADDED : அக் 03, 2026 01:18 PM
-நமது நிருபர்-
சவுதி அரேபியாவில் சாலை விபத்தில் தமிழர்கள் 2 பேர் உட்பட 5 பேர் பலியாகினர்.
சவுதி அரேபியாவில் நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக்கொண்டிருந்த கார் டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த 5 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
உயிரிழந்தவர்களில் கேரளா மாநிலம் கோட்டயத்தைச் சேர்ந்த ஜெய்சிமோல் மேத்யூ,46, ஜோபினா ஜானி மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஜயலட்சுமி ஜெகதீஷ், 36, ஹெப்சிபா தேவமணி, 33, ஆகிய 4 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டனர். காரை ஓட்டி சென்றவர் சவுதி நாட்டவர் என்பதும் தெரியவந்தது.
தாயிப் மாகாணத்தில் உள்ள அல் கபா மற்றும் அல் அவெய்ல் மருத்துவமனைகளில் நர்ஸ்களாக பணிபுரிந்து வந்த இந்த நான்கு பெண்களும், தங்களது விடுமுறை நாளில் பொருட்கள் வாங்கச் சென்று கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.
உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் தற்போது சவுதியில் உள்ள மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. சவுதியில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் அதிகாரிகள், உடல்களை தாயகம் கொண்டு வர அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.