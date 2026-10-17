கடல் கண்ணி வெடியில் சிக்கி 20 லட்சம் பேரல் கப்பல் தீக்கிரை
கடல் கண்ணி வெடியில் சிக்கி 20 லட்சம் பேரல் கப்பல் தீக்கிரை
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
டெஹ்ரான்: ஈரானின் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான கச்சா எண்ணெய் பேரல்களை ஏற்றிச் சென்ற கப்பல் ஒன்று, கடல் கண்ணி வெடியில் சிக்கி தீப்பிடித்து எரிந்ததாக ஐ.ஆர்.ஜி.சி., எனப்படும் ஈரான் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல் படை தெரிவித்துள்ளது.
மேற்காசிய நாடான ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான போரால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கைப்பற்றுவதில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான போட்டியால், அங்கு சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ஈரான் அப்பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்தை தடுக்கும் நோக்கில் கடலில் கண்ணி வெடிகளை பதித்து வைத்துள்ளது. அமெரிக்க கடற்படை ஈரான் துறைமுகங்களுக்கு எந்த கப்பல்களும் நுழைய முடியாத வகையில் முடக்கி வைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், அமெரிக்கப் படையினர் ஆதரவுடன் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முயன்ற பெரிய எண்ணெய் கப்பல் ஒன்று கடல் கண்ணி வெடியில் சிக்கி தீப்பிடித்து எரிந்ததாக ஐ.ஆர்.ஜி.சி., தெரிவித்துள்ளது.
விபத்தில் சிக்கிய கப்பலின் பெயர், அதன் உரிமையாளர் மற்றும் கொடியின் பெயர் குறித்து எந்த தகவலையும் ஐ.ஆர்.ஜி.சி., வெளியிடவில்லை. மேலும், உயிரிழப்பு குறித்தும், கப்பலின் சேதம் குறித்தும் எந்த தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை.
அதே நேரத்தில், 20 லட்சம் பேரல்களுடன் அந்தக் கப்பல் சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்ட விரோதமாக ஜலசந்தி பகுதியை கடக்கும் நோக்கில், அக்கப்பல் அதன் அனைத்து கண்காணிப்பு மற்றும் ரேடார் அமைப்புகளையும் அணைத்துவிட்டு சென்றதாக ஐ.ஆர்.ஜி.சி., குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
தங்களுடைய கடல்சார் விதிமுறைகள் மற்றும் சோதனை சாவடிகளை தவிர்க்க முயற்சிக்கும் எந்தவொரு கப்பலும் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என ஈரான் எச்சரித்துள்ளது.