பாகிஸ்தானில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்ததில் குழந்தைகள் 28 பேர் பலி
பாகிஸ்தானில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்ததில் குழந்தைகள் 28 பேர் பலி
ADDED : அக் 15, 2026 01:52 PM
ADDED : அக் 15, 2026 01:52 PM
பெஷாவர்: பாகிஸ்தானின் பெஷாவரில் உள்ள தனியார் பள்ளியின் கட்டடத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்துள்ளது. இதில், 28 குழந்தைகள், ஒரு ஆசிரியர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்த குழந்தைகள் 13 வயதுக்கு குறைவானவர்கள். இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மீட்புக்குழுவினர், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இடிபாடுகள் விழுந்ததில் 40க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் படுகாயமடைந்தனர். அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனையில் அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டு, குழந்தைகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பாகிஸ்தானின் மோசமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தரமற்ற கட்டுமானப் பொருட்களினால், இதுபோன்று மேற்கூரை இழுந்து விழும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நிகழ்வது வாடிக்கையாகிவிட்டது.