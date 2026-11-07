வங்கி நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் 30 லட்சம் பேர்; வீட்டுச்சிறையில் பராகுவே முன்னாள் அதிபர்
வங்கி நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் 30 லட்சம் பேர்; வீட்டுச்சிறையில் பராகுவே முன்னாள் அதிபர்
ADDED : நவ 07, 2026 03:45 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:45 PM
தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான பராகுவேயில் செயல்படும் முன்னணி டிஜிட்டல் வங்கியான யுனோ வங்கி கடும் நிதி நெருக்கடிக்கு ஆளாகி இருக்கிறது. 65 லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட அந்நாட்டில் 30 லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த வங்கியில் வாடிக்கையாளர்களாக உள்ளனர். எனவே வங்கியின் நிர்வாகத்தை மத்திய வங்கி தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் கொண்டது.
வங்கி சேவை முடக்கப்பட்டதால் 30 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களும் பணம் எடுக்க முடியாமல் தவித்தனர். ஓய்வூதியங்கள், சம்பளங்கள் வழங்க முடியவில்லை.
பெரும் நிதி முடங்கியதோடு, ஓய்வூதிய நிதி தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக வலுவான குற்றச்சாட்டுகள் மேலும் தீவிரமடைய, அதிபர் சாண்டியாகோவை செனட் சபை பதவி நீக்கம் செய்தது. உடனடியாக அவர், வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டு உள்ளார்.
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முன்னாள் பொருளாதார நிபுணராக இருந்தும், நிதி நிலைமை மோசம் அடைந்ததால் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். நிலைமை மேலும் மோசமான நிலையில், பார்லி. அவசர கூட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சிகள் அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றன.