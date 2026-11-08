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சென்னையில் தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற 600 மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
பட்டாசுக் கழிவுகளை கொண்டு செல்வதற்கு, 350 வாகனங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. 50 கிலோ கொள்ளளவு கொண்ட 30 ஆயிரம் பைகளும் அவர்களுக்கு தரப்பட்டு உள்ளன.
பட்டாசு கழிவுகளை ஊழியர்களே பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு சென்று அகற்றும் வண்ணம், வீட்டுக்கழிவுகளுடன் சேர்க்காமல் தனியே வைக்குமாறு குடியிருப்புவாசிகளை சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
300 தூய்மை பணியாளர்கள், 350 வாகனங்கள்; தலைநகர் சென்னையில் பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை
300 தூய்மை பணியாளர்கள், 350 வாகனங்கள்; தலைநகர் சென்னையில் பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை
ADDED : நவ 08, 2026 07:19 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:19 PM
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சென்னையில் தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற 600 மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
பட்டாசுக் கழிவுகளை கொண்டு செல்வதற்கு, 350 வாகனங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. 50 கிலோ கொள்ளளவு கொண்ட 30 ஆயிரம் பைகளும் அவர்களுக்கு தரப்பட்டு உள்ளன.
பட்டாசு கழிவுகளை ஊழியர்களே பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு சென்று அகற்றும் வண்ணம், வீட்டுக்கழிவுகளுடன் சேர்க்காமல் தனியே வைக்குமாறு குடியிருப்புவாசிகளை சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.