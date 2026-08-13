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அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை பத்திரிகை செயலாளர் திடீர் பதவி விலகல் அறிவிப்பு

அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை பத்திரிகை செயலாளர் திடீர் பதவி விலகல் அறிவிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 06:46 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:46 AM

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வாஷிங்டன்: ''அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையின் பத்திரிகை செயலாளர் கரோலின் லீவிட் தனது குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிடுவதற்காக இந்த மாத இறுதியில் தனது பதவியில் இருந்து விலகுவார் '' என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்தார்.

இது குறித்து அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது: வெள்ளை மாளிகையின் சிறந்த செய்தித் தொடர்பாளரும், எனது மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய உதவியாளர்களில் ஒருவருமான கரோலின் லீவிட், தனது அழகான சிறு குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிடுவதற்காக இம்மாத இறுதியில் தனது பதவியிலிருந்து விலகவுள்ளார்.

அவரது இந்த முடிவை நான் முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு மதிக்கிறேன். வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்து, இடைக்காலத் தேர்தல்களில் வெற்றியைப் பெற நாங்கள் பாடுபடும் வேளையில், கரோலின் லீவிட் இனி எனது முக்கிய வெளி ஆலோசகர்களில் ஒருவராகவும், குடியரசுக் கட்சிக்குள் செல்வாக்கு மிக்க ஒரு குரலாகவும் திகழ்வார்.

வெள்ளை மாளிகையில் ஒரு உண்மையான தலைவராகத் திகழ்ந்த கரோலின் லீவிட், 2018 முதல் குறிப்பாக எங்களது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 2024ம் ஆண்டு மறுதேர்தல் பிரசாரத்தின்போது—நீதி, சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளுக்காகப் போராடுவதில் மிகச் சிறந்த பணியைச் செய்துள்ளார். இப்பதவியின் வரலாற்றிலேயே மிகச் சிறந்த வெள்ளை மாளிகை செய்தித் தொடர்பாளர்களில் ஒருவராக கரோலின் லீவிட் விளங்கியுள்ளார்.

மிகச் சிறப்பாகப் பணியாற்றியமைக்கு நன்றி, கரோலின் லீவிட். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். 'வெள்ளை மாளிகை மேடையில் அவர் சார்பாகப் பேசும் தனிச்சிறப்பை எனக்கு வழங்கிய டிரம்புக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்,' என்று கரோலின் லீவிட் கூறியுள்ளார்.

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