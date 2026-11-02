மேற்கு சஹாராவில் முடிவுக்கு வந்தது 35 ஆண்டுகால ஐ.நா., அமைதி பணி அமெரிக்கா – ரஷ்யா கருத்து வேறுபாடால் விமோசனம்
மேற்கு சஹாராவில் முடிவுக்கு வந்தது 35 ஆண்டுகால ஐ.நா., அமைதி பணி அமெரிக்கா – ரஷ்யா கருத்து வேறுபாடால் விமோசனம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
காசாபிளாங்கா: அமெரிக்கா – ரஷ்யா இடையேயான கருத்து வேறுபாடால், மேற்கு சஹாராவில், கடந்த 35 ஆண்டுகளாக அமைதிப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த ஐ.நா., அமைதிப் படை, தன் பணியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது-.
ஆப்ரிக்காவின் வடமேற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் கரையை ஒட்டி அமைந்துள்ள மேற்கு சஹாரா, கனிம வளங்கள் மற்றும் கடல்சார் மீன் வளம் மிக்க ஒரு பரந்த பாலைவனம். ஒரு காலத்தில், ஐரோப்பிய நாடான ஸ்பெயினின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த மேற்கு சஹாராவை, 1975ல், தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர, ஆப்ரிக்க நாடான மொராக்கோ முயற்சி செய்தது. இப்பகுதியை தங்கள் நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்று மொராக்கோ சொந்தம் கொண்டாடுகிறது.
ஆனால், இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பூர்வகுடி சஹாராவி மக்கள், பொலிசாரியோ முன்னணி என்ற அமைப்பை உருவாக்கி, தனி நாடாக அறிவிக்கப் போராடி வருகின்றனர். இந்த அமைப்புக்கு அல்ஜீரியா ஆதரவு அளித்துள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, 1975ல் இருந்து, மொராக்கோவிற்கும், பொலிசாரியோவுக்கும் இடையே, 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கடுமையான ஆயுத மோதல் நடைபெற்றது. இதில், 16 ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
கடந்த, 1991ல் ஐ.நா.,வின் ஆதரவுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்தது. போர் நிறுத்தத்தை கண்காணிக்கவும், மொராக்கோவுடன் இணைவதா அல்லது தனிநாடா என்பது குறித்து ஒரு பொது ஓட்டெடுப்பு நடத்துவதற்காக ஐ.நா., சார்பில் அமைதிப் படை ஒன்று அங்கு பணியில் அமர்த்தப்பட்டது. ஆனால், அந்த ஓட்டெடுப்பு நடத்தப்படவே இல்லை.
இந்நிலையில், ஐ.நா., பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் சமீபத்தில் மேற்கு சஹாரா குறித்து தீர்மானம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது. இதில் மொராக்கோவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா, அமைதி பணியை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் தீர்மானத்தை பரிந்துரைத்தது. மேலும், பூர்வகுடி மக்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இத்தீர்மானத்துக்கு ரஷ்யா தன் எதிர்ப்பை தெரிவித்ததுடன், தன், `வீட்டோ' என்ற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதை தடுத்து நிறுத்தியது. மேலும், ரஷ்யா சார்பில் அமைதி காக்கும் பணியை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க கோரி போட்டி தீர்மானம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது. அமெரிக்கா எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தன் வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியதால், தீர்மானம் தோற்கடிக்கப்பட்டது.
எந்த முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில், 35 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த அமைதி பணியை முடித்து கொள்ள, ஐ.நா., அமைதிப் படை முடிவு செய்துள்ளது. இதை, ஐ.நா., பொதுச் செயலர் அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.