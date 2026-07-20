உக்ரைனில் தாக்குதலில் 4 இந்திய மாலுமிகள் பலி

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:22 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM
கீவ்:உக்ரைனில் இருந்து தானியங்களுடன் புறப்பட்ட சரக்குக் கப்பல் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில், 4 இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டனர்; மற்றொருவர் காயமடைந்தார்.
கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன் மீதான ரஷ்யா போர் நான்கு ஆண்டுகளைக் கடந்தும் தொடர்கிறது. இரு தரப்பும் மாறி மாறி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில், குய்னா - பிசாவ் நாட்டு கொடியுடன், சரக்குக் கப்பல் ஒன்று, உக்ரைனின் ஒடேசா பகுதியில் இருந்து நேற்று முன்தினம் புறப்பட்டது. உணவு தானியங்களுடன் புறப்பட்ட இந்தக் கப்பலில், 17 மாலுமிகள் இருந்தனர்; அதில், 5 பேர் இந்தியர்கள்.
புறப்பட்ட சில மணி நேரத்துக்குள் அந்தக் கப்பல் ஏவுகணை மூலம் தாக்கப்பட்டது. இதில் 4 இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டனர்; மற்றொருவர் காயமடைந்தார்.
இந்த தாக்குதலுக்கு நம் வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.