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-நமது நிருபர்-
தெற்கு ஈராக்கில் உள்ள 800 மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட ஹர்த்தா மின் நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. 4 பேர் உயிரிழந்தனர், 30 பேர் காயமடைந்தனர்.
மின் நிலையத்திலும் அருகிலுள்ள வீடுகளிலும் பற்றிய தீயை தீயணைப்பு படையினர் நீண்ட நேரம் போராடி கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
நாடு முழுவதும் பரவலான மின்வெட்டுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மின் நிலையம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.
ADDED : நவ 21, 2026 03:14 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:14 PM
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-நமது நிருபர்-
தெற்கு ஈராக்கில் உள்ள 800 மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட ஹர்த்தா மின் நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. 4 பேர் உயிரிழந்தனர், 30 பேர் காயமடைந்தனர்.
மின் நிலையத்திலும் அருகிலுள்ள வீடுகளிலும் பற்றிய தீயை தீயணைப்பு படையினர் நீண்ட நேரம் போராடி கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
நாடு முழுவதும் பரவலான மின்வெட்டுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மின் நிலையம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.