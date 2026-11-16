தொழில்நுட்பக் கோளாறு; 10 நிமிடத்தில் அழிந்தது அமேசானின் 40 செயற்கைக்கோள்கள்
தொழில்நுட்பக் கோளாறு; 10 நிமிடத்தில் அழிந்தது அமேசானின் 40 செயற்கைக்கோள்கள்
ADDED : நவ 16, 2026 12:06 PM
ADDED : நவ 16, 2026 12:06 PM
புளோரிடா: எலான் மஸ்க்கின் ஸ்டார்லிங் நிறுவனத்திற்கு போட்டியாக, ஜெப் பேசோஸின் அமேசான் நிறுவனம் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தி வருகிறது.
புளோரிடாவின் கேப் கனாவெரலில் இருந்து 'யுனைடெட் லான்ச் அலையன்ஸ்' நிறுவனத்தின் 'வல்கன்' ராக்கெட் நேற்று ஏவப்பட்டது. விண்ணில் பாயந்த 10 நிமிடத்திலேயே தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு செயற்கைக்கோள்களைப் புவி வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தத் தவறியது. இதனால், 40 செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்பட்ட இந்தத் திட்டம் தோல்வியடைந்தது.
2025 ஏப்ரல் முதல் இதுவரை சுமார் 400 செயற்கைக்கோள்களை அமேசான் விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது. 2026ம் ஆண்டில் தனது வணிக ரீதியான இணையச் சேவையைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டிருந்தது. இதற்காக, ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான செயற்கைக்கோள்களை அனுப்ப மேற்கொண்ட இந்த முயற்சி பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது.