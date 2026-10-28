ஸ்பெயினில் பயணியர் ரயில்கள் மோதல் 46 பேர் பலி; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
ஸ்பெயினில் பயணியர் ரயில்கள் மோதல் 46 பேர் பலி; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM
மேட்ரிட்: ஸ்பெயின் நாட்டில், இரண்டு பயணியர் ரயில்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்று மோதிக் கொண்ட கோர விபத்தில், 46 பேர் உயிரிழந்தனர்; -200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
ஐரோப்பிய நாடான ஸ்பெயினின் டோலிடோ மாகாணத்தில் உள்ள மேட்ரிட் – அண்டலுாசியா அதிவேக ரயில் பாதையில், நேற்று காலை, 'ஐரியோ' என்ற தனியாருக்கு சொந்தமான ரயில் நின்று கொண்டிருந்தது. அப்போது அந்த வழியாக வந்த, அரசுக்கு சொந்தமான 'ரென்பே ஏவிஇ' நிறுவனத்தின் அதிவேக பயணியர் ரயில், 'ஐரியோ' ரயில் மீது பின்னால் இருந்து பயங்கரமாக மோதியுள்ளது.
இதில், இரண்டு ரயில்களின் பல பெட்டிகள் தண்டவாளத்தை விட்டு விலகி, அருகிலிருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தன. விபத்துக்குள்ளான 'ரென்பே' ரயிலில், 397 பயணியரும், 'ஐரியோ' ரயிலில், 147 பயணியரும் இருந்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் இரண்டு ரயில்களில் இருந்த, 46 பேர் உயிரிழந்தனர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
`சிக்னல்' கோளாாறை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே ஊழியர், உரிய எச்சரிக்கையை வழங்கத் தவறியதே இந்த விபத்துக்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விபத்தைத் தொடர்ந்து மேட்ரிட், சியுதாத் ரியால் மற்றும் அண்டலுாசியா இடையேயான ரயில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஸ்பெயின் நாட்டின் அதிவேக ரயில் பாதையில் இந்த ஆண்டில் நடக்கும் இரண்டாவது பெரிய விபத்து இதுவாகும். கடந்த ஜனவரியில், அடாமுஸ் பகுதியில் நடந்த ரயில் விபத்தில், 45 பேர் உயிரிழந்தனர். கடந்த 2013-ல், 80 பேர் பலியான சம்பவத்துக்குப் பின், ஸ்பெயினில் நிகழ்ந்த மிக மோசமான ரயில் விபத்து இதுவாகும்.
இந்த தொடர் விபத்து சம்பவங்கள் நாட்டின் அதிவேக ரயில் அமைப்பின் பாதுகாப்பு மீது பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தையும் சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
இந்த விபத்து குறித்து ஸ்பெயின் பிரதமர் பெட்ரோ சான்செஸ், ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.