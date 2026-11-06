இருபது ஆண்டுகளாக வளர்த்த 5 அடி நீளத் தாடி; கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த அமெரிக்கர்!
இருபது ஆண்டுகளாக வளர்த்த 5 அடி நீளத் தாடி; கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த அமெரிக்கர்!
ADDED : நவ 06, 2026 01:45 PM
ADDED : நவ 06, 2026 01:45 PM
- நமது நிருபர்-
அமெரிக்காவை சேர்ந்த மேத்யூ ஹே, 54, உலகின் மிக நீளமான, இயற்கை தோற்றம் கொண்ட தாடிக்கு சொந்தக்காரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். ஆய்வின்போது, அவரது தாடி, 5 அடி 3 இஞ்ச் நீளம் இருந்தது. கன்சாஸ் மாகாணத்தின் பால்ட்வின் நகரைச் சேர்ந்த மேத்யூ ஹே, ருடால்ப் மார்டினோ வைத்திருந்த முந்தைய சாதனையான 3 அடி 6 இஞ்ச் நீளத்தை முறியடித்துள்ளார்.
பட்டத்தை வென்ற பிறகும், மேத்யூ தனது தாடியை வளர்ப்பதை நிறுத்த விரும்பவில்லை. நான் என் தாடியை வெட்ட திட்டமிடவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைக்கு, அவரது பராமரிப்பு முறை மிகவும் எளிமையாகவே உள்ளது: ஷாம்பு, கண்டிஷனர், மற்றும் முடியை வெட்டுவதில்லை.
இருப்பினும், அதன் தாடியின் நீளம் ஒரு நடைமுறைச் சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது. தாடியைத் தளர்த்திக் கொள்ளும்போது அது தரை வரை தொங்குவதால், அன்றாட வேலைகளை எளிதாக்குவதற்காக மத்தேயு வழக்கமாக அதை பலமுறை மடித்துக் கட்டிவிடுகிறார்.
முன்பின் தெரியாதவர்கள் தாடி உண்மையானதா என்பது போன்ற கேள்விகளையோ கேட்பார்கள்; இந்த பிரச்னை தாடி வளர்ப்பதைப் பற்றியது அல்ல, மாறாக வித்தியாசமாகத் தோற்றமளிக்கும் மக்களை ஏற்றுக்கொள்வதைப் பற்றியதுதான். மக்கள் ஒரு நபரின் தோற்றத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் சகிப்புத்தன்மையுடனும் அன்பாகவும் இருங்கள்,' என்று மேத்யூ ஹே கூறினார்.