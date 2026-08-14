ஜப்பான் கனமழைக்கு 5 பேர் பலி

UPDATED : ஆக 14, 2026 09:30 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
டோக்கியோ:
ஜப்பானின் சிபா மாகாணத்தில் பெய்த கனமழைக்கு 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கிழக்கு ஆசிய நாடான ஜப்பானின் தலைநகர் டோக்கியோவின் கிழக்கே உள்ளது சிபா மாகாணம். அங்கு நேற்று முன்தினம் மாலை முதல் நேற்று அதிகாலை வரை சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. ஒரு மணி நேரத்தில் 11.5 செ.மீ அளவுக்கு மழை பெய்ததால் அப்பகுதியிலுள்ள பிரதான சாலைகள், குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் ரயில் பாதைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
நீரில் சிக்கி இச்சிகவா மற்றும் சாகுரா நகரங்களில் கார்களுக்குள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டவர்கள் மற்றும் வெள்ளநீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டவர்கள் என 5 பேர் உயிரிழந்தனர், மேலும் சிலரைக் காணவில்லை என்பதால் பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
புகழ்பெற்ற நரிடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் போக்குவரத்து முடங்கியதால், 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பயணியர் இரவு முழுதும் விமான நிலையத்திலேயே தவித்தனர். சோகா ரயில் நிலையத்தில் சிக்கிய 4,000 பயணியர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். மின்தடை காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து நான்கு லட்சம் பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.