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சனா: ஏமன் ராணுவத்தின் பயிற்சி முகாமின் மீது ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்பு நடத்திய தாக்குதலில், 58 பேர் கொல்லப்பட்டனர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
மேற்காசிய நாடான ஏமனில் அரசு படைக்கும், ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வருகிறது.
ஏமனின் ஷப்வா மாகாணத்தில் உள்ள அல் – அலம் ராணுவ பயிற்சி முகாம் மீது நேற்று ஹவுதி படைகள் திடீர் தாக்குதலை நடத்தினர். இத்தாக்குலில் 58 பேர் பலியாகினர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் என்றும், 14 பேரை காணவில்லை என்றும் அம்மாகாணத்தின் கவர்னர் அவத் அல் – வசிர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2022ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு பின், ஒரே தாக்குதலில் இவ்வளவு அதிகமான உயிர்சேதம் ஏற்படுவது இதுவே முதல்முறை என கூறப்படுகிறது.
ஏமனில் ஹவுதி தாக்குதலில் பயிற்சி வீரர்கள் 58 பேர் பலி
ஏமனில் ஹவுதி தாக்குதலில் பயிற்சி வீரர்கள் 58 பேர் பலி
ADDED : அக் 20, 2026 09:16 PM
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சனா: ஏமன் ராணுவத்தின் பயிற்சி முகாமின் மீது ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்பு நடத்திய தாக்குதலில், 58 பேர் கொல்லப்பட்டனர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
மேற்காசிய நாடான ஏமனில் அரசு படைக்கும், ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வருகிறது.
ஏமனின் ஷப்வா மாகாணத்தில் உள்ள அல் – அலம் ராணுவ பயிற்சி முகாம் மீது நேற்று ஹவுதி படைகள் திடீர் தாக்குதலை நடத்தினர். இத்தாக்குலில் 58 பேர் பலியாகினர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் என்றும், 14 பேரை காணவில்லை என்றும் அம்மாகாணத்தின் கவர்னர் அவத் அல் – வசிர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2022ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு பின், ஒரே தாக்குதலில் இவ்வளவு அதிகமான உயிர்சேதம் ஏற்படுவது இதுவே முதல்முறை என கூறப்படுகிறது.