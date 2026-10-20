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ஏமனில் ஹவுதி தாக்குதலில் பயிற்சி வீரர்கள் 58 பேர் பலி

ஏமனில் ஹவுதி தாக்குதலில் பயிற்சி வீரர்கள் 58 பேர் பலி

ADDED : அக் 20, 2026 09:16 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 09:16 PM

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சனா: ஏமன் ராணுவத்தின் பயிற்சி முகாமின் மீது ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்பு நடத்திய தாக்குதலில், 58 பேர் கொல்லப்பட்டனர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

மேற்காசிய நாடான ஏமனில் அரசு படைக்கும், ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வருகிறது.

ஏமனின் ஷப்வா மாகாணத்தில் உள்ள அல் – அலம் ராணுவ பயிற்சி முகாம் மீது நேற்று ஹவுதி படைகள் திடீர் தாக்குதலை நடத்தினர். இத்தாக்குலில் 58 பேர் பலியாகினர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் என்றும், 14 பேரை காணவில்லை என்றும் அம்மாகாணத்தின் கவர்னர் அவத் அல் – வசிர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2022ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு பின், ஒரே தாக்குதலில் இவ்வளவு அதிகமான உயிர்சேதம் ஏற்படுவது இதுவே முதல்முறை என கூறப்படுகிறது.

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