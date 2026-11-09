இரு ரயில்கள் மோதல் எகிப்தில் 7 பேர் பலி; 100 பேர் காயம்
இரு ரயில்கள் மோதல் எகிப்தில் 7 பேர் பலி; 100 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
கெய்ரோ: எகிப்தில் இரண்டு பயணியர் ரயில்கள் மோதிக் கொண்டதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர்; 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
வடகிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான எகிப்தின் கிசா மாகாணத்தில் இருந்து பயூம் நகருக்கு பயணியர் ரயில் ஒன்று நேற்று சென்றது.
அல் அய்யாத் மாவட்டத்தில் கெய்ரோ அருகே சென்ற போது, அஸ்வானை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த மற்றொரு ரயிலின் பின்புறத்தில் பலமாக மோதியது.
இந்த சம்பவத்தில், இரு ரயில்களின் பல பெட்டிகள் தடம்புரண்டன. பயணியர் பலர் இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டனர்.
இடிபாடுகளில் சிக்கிய, 100க்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளூர் மக்களின் உதவி யுடன் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இந்த விபத்தில் ஒரு ரயில் இன்ஜின் டிரைவர் உட்பட ஏழு பேர் பலியாகினர்; 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த எகிப்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
எகிப்தில் ரயில்கள் தடம் புரள்வதும், விபத்துகள் ஏற்படுவதும் அடிக் கடி நிகழும் சம்பவங்களாக உள்ளன.
அந்நாட்டின் ரயில்வே அமைப்பில் நிலவும் நீண்டகால நிர்வாக சீர்கேடு காரணமாகவே இது போன்ற விபத்துகள் நடப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த செப்டம்பரில், இதே மாவட்டத்தில் இரண்டு சரக்கு ரயில்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியதில் டிரைவரும், உதவியாளரும் உயிரிழந்தனர்.