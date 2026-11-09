எகிப்து கிசா மாகாணத்தில் பயணிகள் ரயில்கள் மோதல்: 7 பேர் பலி, 112 பேர் காயம்
எகிப்து கிசா மாகாணத்தில் பயணிகள் ரயில்கள் மோதல்: 7 பேர் பலி, 112 பேர் காயம்
ADDED : நவ 09, 2026 06:44 AM
கெய்ரோ: எகிப்து நாட்டின் கிசா மாகாணத்தில் இரண்டு பயணிகள் ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்; மேலும் 112 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த கோர விபத்தால் பல ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டன.
விபத்து விவரம்
கிசாவிலிருந்து ஃபயூம் நோக்கிச் சென்ற பயணிகள் ரயில், தலைநகர் கெய்ரோவிலிருந்து அஸ்வான் நோக்கிச் சென்ற மற்றொரு பயணிகள் ரயிலின் பின் பகுதியில் மோதியதாக எகிப்து ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த மோதலின் தாக்கத்தால் பல ரயில் பெட்டிகள் தண்டவாளத்தை விட்டு விலகி கவிழ்ந்தன.
மீட்புப் பணிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள்:
விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்ததும் அவசரகால மீட்புக் குழுவினரும், ஏராளமான ஆம்புலன்ஸ்களும் விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டன. காயமடைந்த 88 பேரும் உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக முழு விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபத்தா எல்-சிசி உத்தரவிட்டுள்ளார். தண்டவாளத்தில் சேதமடைந்த பகுதிகளைச் சீரமைத்து, ரயில் சேவையை மீண்டும் தொடங்க மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.