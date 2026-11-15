ஜிடிஏ வீடியோ கேம் முன்பதிவில் புதிய சாதனை

ADDED : நவ 15, 2026 12:49 PM
- நமது நிருபர் -
நவ.,19ல் உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் ஜிடிஏ வீடியோ கேம் முன்பதிவு விற்பனை, ஒரு பில்லியன் டாலரை (ரூ.9,400 கோடி) கடந்துள்ளது. இது ஒரு புதிய சாதனை என்கின்றனர், சந்தை ஆய்வாளர்கள். இதுவரை 77 லட்சம் பேர், வீடியோ கேம் முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ராக்ஸ்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனத்தின் ஜிடிஏ 6 வீடியோ கேம், வெளியான பிறகு முதல் வாரத்திலேயே அதிக வருவாய் ஈட்டக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டு உள்ளது. 15 ஆண்டுக்கு பிறகு வெளியாகும் இந்த வீடியோ கேமை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
மொத்த டிஜிட்டல் முன்பதிவுகளில் 75 சதவீதம் PlayStation 5 தளத்திலும், மீதமுள்ள 25 சதவீதம் Xbox Series X|S தளத்திலும் பதிவாகியுள்ளன. வெளியீட்டிற்கு முன்வே வரவேற்பை பெற்ற இந்த விளையாட்டை வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்காக மாறும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.