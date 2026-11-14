ஆப்கானிஸ்தான் போர் குற்ற வழக்கில் தலிபான் குறித்து மட்டும் விசாரணை: சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் அறிவிப்பு
ஆப்கானிஸ்தான் போர் குற்ற வழக்கில் தலிபான் குறித்து மட்டும் விசாரணை: சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:18 PM
தி ஹேக்: பல ஆண்டுகளாக நடந்து வரும் ஆப்கானிஸ்தான் போர் குற்ற விசாரணையின் பெரும் பகுதியை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதாக ஐ.சி.சி., எனும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் அறிவித்துள்ளனர். இனி இந்த விசாரணை முழுக்க முழுக்க தலிபான்களால் இழைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் மட்டுமே கவனம் செலுத்தப்படும் என அவர்கள் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர்.
தெற்காசிய நாடான ஆப்கானிஸ்தானில், 2021 ஆகஸ்டில், தலிபான் பயங்கரவாத அமைப்பு ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது. ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க கூட்டுப் படைகள் இருந்தபோதும், தலிபான் ஆட்சியின்போதும் நடந்த போர்க் குற்றங்கள் தொடர்பாக, ஐரோப்பிய நாடான நெதர்லாந்தின் தி ஹேக் நகரில் உள்ள சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது.
ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்து வரும் பெண்கள், சிறுமியர் மற்றும் விளிம்பு நிலை மக்கள் மீது நடத்தப்படும் பாலின மற்றும் அரசியல் அடிப்படையிலான துன்புறுத்தல்கள் மீது மட்டுமே இனி ஐ.சி.சி., கவனம் செலுத்தும் என அதன் நீதிபதிகள் நேற்று தெரிவித்துள்ளனர்.
அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளுக்கு எதிரான விசாரணைகளை முன்னெடுத்தால், நீதிமன்றத்தின் மீதும் அதன் அதிகாரிகள் மீதும் கடுமையான பொருளாதாரத் தடை மற்றும் அரசியல் அழுத்தங்கள் விதிக்கப்படும் அச்சுறுத்தலே, இந்த திடீர் முடிவுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.-
இதையடுத்து, அமெரிக்க ராணுவம், அதன் உளவு அமைப்பான சி.ஐ.ஏ., மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் படைகள் செய்ததாக கூறப்படும் போர்க் குற்றங்கள் தொடர்பான விசாரணை முழுதும் நிறுத்தப்படுகிறது.