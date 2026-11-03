அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் ஒரு கண்ணோட்டம்

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ADDED : நவ 03, 2026 10:24 PM
50 மாகாணங்களை கொண்ட அமெரிக்காவில் அதிபர் பதவியேற்ற பின், 2 ஆண்டுகளில் நடப்பதே இடைக்கால தேர்தல் ஆகும்
பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினரின் பதவிக்காலம் 2 ஆண்டுகள்
தற்போதைய பிரதிநிதிகள் சபையில், குடியரசுக் கட்சிக்கு, 219, ஜனநாயகக் கட்சிக்கு, 214 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்
செனட் சபையில் உள்ள 100 இடங்களில், 35 இடங்களுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடக்கிறது
இதன் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் 6 ஆண்டுகள்
தற்போது செனட் சபையில், 53 உறுப்பினர்களுடன் அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி பெரும்பான்மையுடன் உள்ளது. ஜனநாயகக் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் இணைந்து 47 இடங்களை வைத்துள்ளன
தற்போது தேர்தல் நடக்கும், 35 இடங்களில், 22 குடியரசுக் கட்சி, 13 ஜனநாயகக் கட்சி வசம் உள்ளன
இந்த, 35 இடங்களை தவிர்த்தால், குடியரசுக் கட்சிக்கு 31, ஜனநாயகக் கட்சிக்கு 34 இடங்கள் இருக்கும். இதனால், செனட் சபையில் பெரும்பான்மை பெறு வதற்கு, குடியரசு கட்சி 20 இடங்களிலும், ஜனநாயகக் கட்சி 17 இடங்களிலும் வென்றாக வேண்டும்
தற்போது குடியரசு கட்சி வசம் உள்ள அலாஸ்கா, டெக்சாஸ், அயோவா, கென்சாஸ், மைனே,ஓஹியோ மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சி வசம் உள்ள மிச்சிகன் ஆகிய ஏழு மாகாணங்களில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. குடியரசு கட்சி வசம் உள்ள வடக்கு கரோலினா தற்போது ஜனநாயகக் கட்சிக்கு சாதகமாக உள்ளது
36 மாகாணங்களில் புதிய கவர்னர்கள் உள்ளிட்ட பதவிக்கும் தேர்தல் நடக்கிறது
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் இதுவரை, 5.45 கோடிக்கும் அதிகமானோர் ஏற்கனவே ஓட்டளித்துள்ளனர்
2.82 கோடிக்கும் அதிகமானோர் நேரடியாகவும், 2.62 கோடிக்கும் அதிகமானோர் தபால் மூலமும் ஓட்டளித்துள்ளனர்
அமெரிக்காவில் இதுவரை நடந்த, 20 இடைக்கால தேர்தல்களில் அதிபரின் கட்சி பெரும்பான்மை பெற்றதில்லை. மூன்று தேர்தல்களில் மட்டுமே அதிபரின் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைத்துள்ளது.