அரசின் முக்கிய முடிவுகளை ராணுவ தலைமையே எடுக்கிறது: பாக்., ராணுவ அமைச்சர் ஒப்புதல்
அரசின் முக்கிய முடிவுகளை ராணுவ தலைமையே எடுக்கிறது: பாக்., ராணுவ அமைச்சர் ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் வெளியுறவு கொள்கை மற்றும் அரசின் முக்கிய முடிவுகளில், ராணுவம் நேரடியாக பங்கு வகிப்பதாக அந்நாட்டின் ராணுவ அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான், 1947ல் சுதந்திரம் அடைந்ததில் இருந்தே, நீண்ட காலம் ராணுவ ஆட்சியின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்து வந்துள்ளது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகள் இருந்த போதிலும், பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவு கொள்கைகள் மற்றும் அண்டை நாடுகளுடனான உறவுகள் ஆகியவற்றில் ராணுவமே குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கை கொண்டுள்ளது.
அந்த வகையில், நாட்டின் நிர்வாகத்தில் ராணுவத்தின் செல்வாக்கு குறித்து பாகிஸ்தான் ராணுவ அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் தற்போது முக்கியமான ஒப்புதல் வாக்குமூலம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
ஷெபாஸ் ஷெரீப் பிரதமராக இருந்தாலும், ராணுவத் தளபதி அசிம் முனீரே அனைத்து முடிவுகளையும் எடுப்பதாக பரவலாக கூறப்படுகிறது. வெளிநாட்டு பயணங்களிலும், அசிம் முனீர் தன்னை முன்னிலைபடுத்திக் கொள்கிறார்.
இந்நிலையில் பேட்டி ஒன்றில், நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையை உருவாக்குதல், துாதரக உறவுகளை கையாளுதல் மற்றும் அரசின் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் ராணுவ தலைமை ஆழமாக ஈடுபட்டுள்ளது, என, கவாஜா ஆசிப் கூறியுள்ளார்.