உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
காங்கோவில் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில், 2 மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 14 பேர் உயிரிழந்தனர்.
காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசின் தென்மேற்கில் உள்ள கிக்விட்டில் இருந்து தலைநகர் கின்ஷாசாவுக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த விமானத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு, கெங்கே என்ற இடத்தில் விபத்தில் சிக்கியது; இந்த விபத்தில் இரண்டு மூத்த இராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 14 பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு ராணுவம் தெரிவித்தது.
விமானத்தில் இருந்த அனைவரும் உயிரிழந்தனர் என உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தச் சம்பவம் குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட உடனேயே, விபத்துக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய விசாரணை துவங்கி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. கிளர்ச்சிக் குழுக்கள் முக்கிய நகரங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கு தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.
காங்கோவில் விமானம் விபத்து; 2 மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 14 பேர் பலி
காங்கோவில் விமானம் விபத்து; 2 மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 14 பேர் பலி
ADDED : செப் 26, 2026 09:49 AM
ADDED : செப் 26, 2026 09:49 AM
அ நிறம் | அளவு
காங்கோவில் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில், 2 மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 14 பேர் உயிரிழந்தனர்.
நமது நிருபர்
காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசின் தென்மேற்கில் உள்ள கிக்விட்டில் இருந்து தலைநகர் கின்ஷாசாவுக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த விமானத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு, கெங்கே என்ற இடத்தில் விபத்தில் சிக்கியது; இந்த விபத்தில் இரண்டு மூத்த இராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 14 பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு ராணுவம் தெரிவித்தது.
விமானத்தில் இருந்த அனைவரும் உயிரிழந்தனர் என உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தச் சம்பவம் குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட உடனேயே, விபத்துக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய விசாரணை துவங்கி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. கிளர்ச்சிக் குழுக்கள் முக்கிய நகரங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கு தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.