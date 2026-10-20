அணுமின் உற்பத்தியில் முக்கிய கட்டத்தை தாண்டியது வங்கதேசம்
அணுமின் உற்பத்தியில் முக்கிய கட்டத்தை தாண்டியது வங்கதேசம்
UPDATED : அக் 20, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:44 PM
டாக்கா: அணுமின்சக்தி உற்பத்தியை தொடங்குவதற்கான முக்கிய பரிசோதனையை, தெற்காசிய நாடான வங்கதேசம் வெற்றிகரமாக செய்துள்ளது.
குறைந்த செலவு, மாசு ஏற்படுத்தாது போன்ற காரணங்களுக்காக, பல நாடுகள் அணுமின் திட்டத்தை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வரிசையில், உலகின் 33வது நாடாக இணையும் முயற்சியில் வங்கதேசம் உள்ளது.
ரஷ்யாவின் ‘ரோசாட்டம்’ நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப உதவிகளுடன் 2,400 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட வங்கதேசத்தின் முதல் அணுமின் நிலையம் ரூப்பூரில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இங்கு பணியாற்றும் இன்ஜினியர்களுக்கு, நம் நாடு தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளை அளித்து வருகிறது.
இந்த அணுமின் நிலையத்தின் முதல் அலகு, கடந்த 11ம் தேதி 'முதல் கிரிட்டிகாலிட்டி' நிலையை எட்டியுள்ளது. அதாவது, ஒரு அணுமின் நிலையத்தில், அணு எரிபொருட்கள் சரியாக வேலை செய்யத் தொடங்கி, அவற்றுக்குள் தொடர்ச்சியான அணு வினை தானாகவே நடக்க ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வை தான் 'முதல் கிரிட்டிகாலிட்டி' என்கிறார்கள். அணுமின் நிலையங்களை இயக்கும் நடைமுறைகளில் இதுவே மிக முக்கியமான கட்டமாகும்.
வரும், நவ., 20ம் தேதி ரூப்பூர் முதல் அலகில் இருந்து உற்பத்தியாகும் மின்சாரம் தேசிய மின் இணைப்பிற்கு அனுப்பப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.