வங்கதேச பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் விரைவில் இந்தியா வருகிறார்
வங்கதேச பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் விரைவில் இந்தியா வருகிறார்
UPDATED : ஆக 14, 2026 09:30 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
டாக்கா:
இந்தியாவுக்கும், வங்கதேசத்திற்கும் இடையிலான உறவை மீண்டும் சீரமைக்கும் முயற்சியாக, அந்நாட்டு பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் விரைவில் டில்லி வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024-ல் வெடித்த மாணவர் போராட்டத்தால் ஆட்சியை இழந்த முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, நம் நாட்டில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளார். அவர் மீதுள்ள வழக்குகளை விசாரிக்க தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு வங்கதேச அரசு கூறி வருகிறது. இதனால் இருநாட்டு உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது.
வங்கதேச தேசியவாத கட்சியின் தலைவரான தாரிக் ரஹ்மான், கடந்த பிப்ரவரியில் நடந்து பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பிரதமரானார். அவரை நம் நாட்டிற்கு வரும்படி பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். ஆனல் அவர், மலேஷியா மற்றும் சீனாவுக்கு சென்றார். இந்நிலையில், அவர் இம்மாத இறுதியிலோ அல்லது செப்டம்பர் முதல் வாரத்திலோ அரசுமுறைப்பயணமாக டில்லி வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, தென்னாப்ரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பான, 'பிரிக்ஸ்' உச்சி மாநாடு டில்லியில் செப்டம்பர் 12, 13 தேதிகளில் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்க நம் நாட்டின் சார்பில் ரஹ்மானுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், 'பிரிக்ஸ்' உச்சிமாநாட்டுக்கு முன்பாகவே இம்மாத இறுதியிலோ அடுத்த மாத துவக்கத்திலோ தாரிக் ரஹ்மான் டில்லி வர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த பயணத்தின் போது கங்கை நதி நீர் ஒப்பந்தம், வர்த்தகக் கட்டுப்பாடுகள், எல்லைப் பாதுகாப்பு, இணைப்புத் திட்டங்கள், உள்ளிட்ட பல நீண்டகாலப் பிரச்னைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.