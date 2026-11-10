ஷேக் ஹசீனாவின் பாஸ்போர்ட் ரத்து வங்கதேசத்தில் வன்முறை; ஒருவர் பலி
ஷேக் ஹசீனாவின் பாஸ்போர்ட் ரத்து வங்கதேசத்தில் வன்முறை; ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
டாக்கா: வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தை அந்நாடு நிராகரித்த நிலையில், அவரது அவாமி லீக் கட்சியினர் நடத்திய போராட்டங்களில் வன்முறை வெடித்தது.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024ல் மாணவர் எழுச்சி போராட்டம் காரணமாக முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி நம் நாட்டில் தஞ்சம் புகுந்தார்.
வங்கதேசத்தில் நடந்த மாணவர் போராட்டங்களில் 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர். இதற்காக அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்நிலையில், டிசம்பருக்குள் நாடு திரும்ப உள்ளதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவித்தார்.
அதற்காக பாஸ்போர்ட் கேட்டு வங்கதேச அரசுக்கு ஹசீனா விண்ணப்பித்தார். பயங்கரவாதிகளுக்கு பாஸ்போர்ட் வழங்க முடியாது என வங்கதேச அரசு கூறிவிட்டது. இதனால் ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சியினர் நாட்டின் பல பகுதிகளில் நேற்று திடீர் ஆர்ப்பாட்டங்களிலும், வன்முறைகளிலும் ஈடுபட்டனர். பஸ், போலீஸ் ஜீப் உள்ளிட்ட 8 வாகனங்களுக்கு தீ வைத்தனர். இதில் ஒரு டிரைவர் உயிரிழந்தார்.
‘‘தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க ஹசீனாவுக்கு சட்ட வாய்ப்புகள் இல்லை. அவர் நாடு கடத்தப்பட்டதும் மரண தண்டனையை எதிர்கொள்வதை தவிர வேறு வழியில்லை,’’ என, வங்கதேசத்தின் சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாய தலைவர் முகமது அமினுல் இஸ்லாம் நேற்று தெரிவித்தார்.