பாலியல் குற்றச்சாட்டில் பிரிட்டன் காமெடி நடிகருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
பாலியல் குற்றச்சாட்டில் பிரிட்டன் காமெடி நடிகருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
ADDED : நவ 09, 2026 09:42 PM
ADDED : நவ 09, 2026 09:42 PM
லண்டன்:பிரிட்டன் காமெடி நடிகர் ரசல் பிராண்ட் 51, நகைச்சுவையாளர், 'பர்கெட்டிங் சாரா மார்ஷல்' 'கெட் ஹிம் டூ தி கிரீக்' போன்ற ஹாலிவுட் திரைப்படங்களிலும், பல்வேறு தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி நிகழ்ச்சிகளிலும் பணியாற்றியுள்ளார்.
போதைப்பொருள்,மதுப்பழக்கங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் அறியப்பட்டவர்.
இவர் மீது 1999-2005 ஆண்டுகளில் ஒரு பெண்ணைக் கற்பழித்ததற்காகவும், மூன்று பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்த வழக்கு சவுத்வார்க் கிரவுன் கோர்ட்டில் நடந்தது.
2004-ஆம் ஆண்டு வரையிலான புகார்களின் அடிப்படையில், குற்றம் சாட்டிய ஆறு பேரில் நான்கு பேரை அவர் தாக்கினார் என்பதைக் கண்டறிந்து அவரை குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதே நேரத்தில், அவர் மீதான இரண்டு கற்பழிப்பு வழக்குகளிலிருந்தும், ஒரு கற்பழிப்பு முயற்சி வழக்கிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார்.
அதை தொடர்ந்து கடந்த நவ.5 ஆம் தேதி நடந்த வழக்கு விசாரணையில் ரசல் பிராண்ட் தான் குற்றமற்றவர் என்றும் தன் தரப்பு சந்திப்புகள் அனைத்தும் இருதரப்பு சம்மதத்துடனேயே நடந்தன என வாதிட்டார்.இருப்பினும் திட்டமிட்டே இந்தக் குற்றச்சம்பவங்களை அரங்கேற்றியதாக நிரூபிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து இன்று (நவ.9) நடந்த விசாரணையில் நீதிபதி ஜோயல் பென்னாதன் அளித்த தீர்ப்பில்,
20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நீங்கள் பிரபலமாக இருந்தீர்கள், ஆனால் ஒரு பாலியல் வேட்டைக்காரராகவும் மாறியிருந்தீர்கள், புகழ், செ ல்வாக்கை பயன்படுத்தி பாலியல் கொடுமைகளை செய்துள்ளது நிரூபிக்கப்பட்டதால் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 6 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது என்று உத்தரவிடப்பட்டது.