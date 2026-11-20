கோல்டி பிரார் பற்றி தகவல் அளிப்பவருக்கு ரூ.1.63 கோடி சன்மானம்: கனடா அறிவிப்பு
கோல்டி பிரார் பற்றி தகவல் அளிப்பவருக்கு ரூ.1.63 கோடி சன்மானம்: கனடா அறிவிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 05:02 AM
டொரன்டோ: பல்வேறு குற்ற சம்பவங்களில் தொடர்புடைய கோல்டி பிரார் குறித்த தகவல்களை வழங்குவோருக்கு ரூ. 1.63 கோடி சன்மானம் வழங்கப்படும் என கனடா அறிவித்துள்ளது. தேடப்படும் குற்றவாளிகள் பட்டியலில் அவனை முதலிடத்தில் வைத்துள்ளது.
போலோ திட்டம்
கனடா அல்லது அமெரிக்காவில் கோல்டி பிராரைக் கைது செய்ய உதவும் நம்பகமான தகவல்களுக்கு இந்த வழங்கப்படும் என கனடாவின் 'போலோ' திட்டம் தெரிவித்துள்ளது.
2023ல் கனடாவின் வின்னிபெக் நகரில் 39 வயது நபர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் கோல்டி பிராரைத் தேடி வருவதாக வின்னிபெக் போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது.
இக்கொலை மற்றும் கொலைச் சதி தொடர்பாக பிப்ரவரி 23, 2026 அன்று கோல்டி பிரார் மற்றும் கரண்பீர் சிங் ஆகியோருக்கு எதிராகப் வாரண்ட்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டன; இருவரும் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனர்.
முன்னதாக, அமெரிக்காவின் எஃப்.பி.ஐ (FBI), தீவிரமாக தேடப்படும் 10 முக்கிய குற்றவாளிகள் பட்டியலில் கோல்டி பிராரைச் சேர்த்து, பிடிக்க உதவும் தகவலுக்கு 10 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் பரிசு அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது