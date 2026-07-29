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/செய்திகள்/உலகம்/மலிவு கட்டணத்தில் தாய்லாந்து சுற்றுலா: ஆசைப்பட்டு சென்ற இந்தியர்கள் 3 பேரை கடத்தி சித்ரவதை

மலிவு கட்டணத்தில் தாய்லாந்து சுற்றுலா: ஆசைப்பட்டு சென்ற இந்தியர்கள் 3 பேரை கடத்தி சித்ரவதை

மலிவு கட்டணத்தில் தாய்லாந்து சுற்றுலா: ஆசைப்பட்டு சென்ற இந்தியர்கள் 3 பேரை கடத்தி சித்ரவதை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:13 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:13 PM

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பாங்காக்: மலிவான கட்டணத்தில் தாய்லாந்து சுற்றுலா என ஆசைப்பட்டு சென்ற 3 பேரை கடத்தி, பணம் கேட்டு சித்திரவதை செய்த 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக தாய்லாந்து ஊடகம் வெளியிட்ட செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடத்தப்பட்ட 3 பேரும் 23 முதல் 26 வயதுடையவர்கள். அவர்களை குறைந்த செலவில் தாய்லாந்துக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்வதாக கூறி அவதார் சிங், ஜக்ஜித் சிங், ரம்பாலக் குமார், சுக்பீர் சிங் மற்றும் குல்ரா சிங் ஆகியோர் அழைத்து வந்துள்ளனர். கடந்த 21ம் தேதி அவர்களிடம் 2 லட்ச ரூபாய் பணம் பெற்றுக் கொண்டு, பாங்காக் விமான நிலையம் அழைத்துவந்துள்ளனர். பிறகு கார் வாயிலாக ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்துவைத்துஇருந்த ஓட்டல் அறையில் தங்க வைத்தனர். பிறகு, வாடகைக்கு எடுத்து சென்ற வீடு ஒன்றில் அழைத்துச் சென்று கை கால்களை கட்டி வைத்து சித்ரவதை செய்தனர். கடத்தல் கும்பல் தங்களின் அடையாளம் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக, அரபு நாடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட சிம்கார்டுகளை பயன்படுத்தி வந்தனர்.

அவர்களின் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொண்டு பணம் கேட்டு மிரட்டினர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அடுத்து இந்தியத் தூதரக உதவியுடன் தாய்லாந்து போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.தாய்லாந்து போலீசார் விசாரணையை துவங்கி, கடத்தப்பட்டவர்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்த அறைக்கு சென்று, அவர்களை மீட்டனர். போலீசார் வருவதை அறிந்த கடத்தல் கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். ஆனால், தாய்லாந்து போலீசார் அவர்களை தீவிர தேடுதலுக்கு பிறகு கைது செய்தனர்.

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