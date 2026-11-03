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நேபாளத்தில் ஹெலிகாப்டர்கள் மோதல்: சென்னையை சேர்ந்தவர் பரிதாப பலி

நேபாளத்தில் ஹெலிகாப்டர்கள் மோதல்: சென்னையை சேர்ந்தவர் பரிதாப பலி

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 03, 2026 10:24 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 10:24 PM

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காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் எவரெஸ்ட் மலைப்பகுதிக்கு அருகே தரையிறங்க முயன்ற இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், சென்னையைச் சேர்ந்தவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

நம் அண்டை நாடான நேபாளம், உலகின் மிக உயரமான 14 மலைகளில், 8 மலைகளை தன்வசம் கொண்டுள்ளது. அங்கு சுற்றுலாப் பயணியரையும், மலையேறுபவர்களையும் ஏற்றிச் செல்ல சிறிய ரக ஹெலிகாப்டர்களே பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், நேற்று, சோலுகும்பு பகுதியில் உள்ள ஹெலிகாப்டர் தளத்தில் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் தரையிறங்குவதற்கு சற்று முன் அவற்றின் இறக்கைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி, பனியில் விழுந்து நொறுங்கின.

இந்த விபத்தில், சென்னையைச் சேர்ந்த வசந்த் குமார், 47, என்பவர் உயிரிழந்ததாக போலீசார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

மேலும் இந்த விபத்தில் நியூசிலாந்தில் வசித்து வரும் இந்தியா வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நபின் ராஜா என்பவர், காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டர்கள், ‘பிஷ்டெயில் ஏர்’ மற்றும் ‘டைனஸ்டி ஏர்’ ஆகிய நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமானவை. உயரமான மலைப்பகுதிகளில் ஹெலிகாப்டர்களை இயக்குவது சவாலானது.

இந்தியர்களுக்கு அபராதம்


நம் நாட்டைச் சேர்ந்த 2 பெண்கள் உட்பட 6 மலையேற்ற வீரர்கள், நேபாளத்தின் ஷே போக்சுண்டோ பகுதிக்குச் சென்றனர். ஆனால் தொடர் பனிப்பொழிவு மற்றும் கடுமையான புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதைப் பொருட்படுத்தாத 6 பேரும் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது திடீரென வீசிய பனிப்புயலில் அவர்கள் சிக்கிக்கொண்டனர். நேபாள ராணுவம் ஹெலிகாப்டர்கள் உதவியுடன் நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பின் அவர்களை மீட்டது. எச்சரிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல் சாகசம் செய்ய முயன்ற இந்திய மலையேறிகளுக்கு, நேபாள அரசு அதிரடியாக அபராதம் விதித்துள்ளது.



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