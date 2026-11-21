சீனா அதிவேகமாக அணு ஆயுதங்களை குவித்து வருகிறது: அதிபர் டிரம்ப் கவலை
சீனா அதிவேகமாக அணு ஆயுதங்களை குவித்து வருகிறது: அதிபர் டிரம்ப் கவலை
ADDED : நவ 21, 2026 09:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:02 PM
-நமது நிருபர்-
சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணாத்தில் உள்ள ஷென்சென் நகரில் கடந்த 19ம் தேதி அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடின், சீன அதிபர் ஷீ ஜின்பிங் ஆகியோர் பங்கேற்ற முத்தரப்பு கூட்டம் நடந்தது. அணு ஆயுத பரவலை தடுப்பது குறித்து பேச்சு நடத்த இம்மூன்று நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டன.
சீனாவின் ராணுவ கட்டமைப்பு குறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட பென்டகன், 'கடந்த 2024ம் ஆண்டு நிலவரப்படி 600க்கும் அதிகமான அணு ஆயுதங்களை சீனா வைத்திருந்தது. 2030ம் ஆண்டுக்குள் அந்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டி விடும்' என கவலை தெரிவித்துள்ளது.
வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ''சீனாவின் அணு ஆயுத விரிவாக்கம் மிகத்தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் அமெரிக்காவுக்கு சமமாக அணு ஆயுதங்களை சீனா குவித்து விடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.