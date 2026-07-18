ஏஐ துறையில் ஒரு நாட்டின் ஆதிக்கம் மட்டுமே இருக்கக்கூடாது; சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் வலியுறுத்தல்
ஏஐ துறையில் ஒரு நாட்டின் ஆதிக்கம் மட்டுமே இருக்கக்கூடாது; சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 07:55 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 07:55 AM
பீஜிங்: ஏஐ துறையில் ஒரு நாட்டின் ஆதிக்கம் மட்டுமே இருக்கக்கூடாது என சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ஷாங்காயில் நடைபெற்ற உலக செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாட்டில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பேசியதாவது: சீனாவின் ஏஐ தொழில்நுட்பங்கள், அமெரிக்காவின் மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்பங்களுக்கு இணையாக வளர்ந்து வருவதுடன், குறைந்த செலவில் உலகளாவிய பயனர்களையும் ஈர்த்து வருகின்றன. ஏஐ துறையில் ஒரு நாட்டின் ஆதிக்கம் மட்டுமே இருக்கக்கூடாது. சீனாவில் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு: ஒற்றை நரம்பால் இசையை உருவாக்க முடியாது.
அதேபோல், ஒரு மரம் மட்டும் காடாகாது. ஏஐ தொழில்நுட்ப துறையில் மேம்பாடு என்பது ஒரு நாடு மட்டும் தனித்துச் செயல்படும் விஷயமாக இருக்கக்கூடாது; மாறாக, அது சர்வதேச ஒத்துழைப்புடன் கூடிய ஒரு கூட்டு முயற்சியாக அமைய வேண்டும். தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டில் மட்டுமல்லாமல், செயற்கை நுண்ணறிவு நிர்வாகத்திலும் முன்னிலை வகிக்க சீனா முயற்சித்து வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையானது முறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஏஐ தொழில்நுட்பம் மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பயனுள்ள விதிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும். அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் தனி ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதைத் தவிர்த்து, உலக நாடுகள் அனைத்தும் சமமாகப் பயனடையும் வகையில் வெளிப்படையான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். வளரும் நாடுகளுக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்க சீனா தயாராக இருக்கிறது. இவ்வாறு ஷி ஜின்பிங் பேசினார்.