வங்கதேசத்தில் ஆடை தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் வன்முறை; கண்ணீர் புகை குண்டு வீச்சு, தடியடி
வங்கதேசத்தில் ஆடை தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் வன்முறை; கண்ணீர் புகை குண்டு வீச்சு, தடியடி
ADDED : நவ 02, 2026 08:54 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:54 PM
டாக்கா: வங்கதேசத்தில், ஆடைத் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள், ஊதிய உயர்வு கோரி நடத்திய போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தின் பொருளாதார முதுகெலும்பாக விளங்கும் ஆயத்த ஆடை தொழில், ஏற்றுமதி வருவாயில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்களிப்பை கொண்டுள்ளது.
அங்கு 40 லட்சம் ஆடை தொழிலாளர்கள் உள்ள நிலையில், பல ஆண்டுகளாக ஊதியத்தை உயர்த்தவில்லை என்று கூறி அவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.
தலைநகர் டாக்காவின் மிர்பூர் மற்றும் காஜிபூரின் கோனாபரி போன்ற பகுதிகளில் நேற்றும் போராட்டக்காரர்கள் போலீஸ் வாகனங்களுக்கு தீ வைத்தும், காவல் நிலையங்களை சூறையாடியும் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர்.
வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த, போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். அங்கு 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆடை தொழிற்சாலைகள் உள்ள நிலையில், 670 ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.