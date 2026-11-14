அமெரிக்காவில் விமானச் சேவை மீண்டும் துவக்கம்; பல விமானங்கள் ரத்து
அமெரிக்காவில் விமானச் சேவை மீண்டும் துவக்கம்; பல விமானங்கள் ரத்து
UPDATED : நவ 14, 2026 08:17 AM
ADDED : நவ 14, 2026 06:11 AM
UPDATED : நவ 14, 2026 08:17 AM ADDED : நவ 14, 2026 06:11 AM
-நமது நிருபர்-
அமெரிக்காவில் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு மையங்களிலும் ஏற்பட்ட தகவல் தொடர்பு கோளாறு காரணமாக, நாடு முழுவதும் விமானச் சேவை திடீரென முடங்கியுள்ளது. அமெரிக்க மத்திய விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் அனைத்து விமான நிலையங்களிலிருந்தும் புறப்படும் விமானங்களுக்கு தடை விதித்தது.
வானில் பறந்து கொண்டிருக்கும் விமானங்கள் தரையிறங்கவும், தரையில் உள்ள விமானங்கள் புறப்படத் தடை விதித்தும், விமானப் போக்குவரத்து நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 15 லட்சம் பயணிகள் கடும் சிரமம் அடைந்தனர். தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இந்தப் பிரச்னையைச் சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தற்போது பிரச்னைகள் சரி செய்யப்பட்டு, விமான சேவை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது, இருப்பினும் பல விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. தொழில்நுட்ப கோளாறே இதற்குக் காரணம்; தொழில்நுட்ப பிரச்னை முழுமையாக சரி செய்யும் வரை விமானங்களில் தாமதங்களும் ரத்துகளும் தொடரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.