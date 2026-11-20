ஜே.பி.மார்கன், விசா, மாஸ்டர்கார்டு நிறுவனங்களில் சைபர் தாக்குதல்: வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகள் கசிவு
ஜே.பி.மார்கன், விசா, மாஸ்டர்கார்டு நிறுவனங்களில் சைபர் தாக்குதல்: வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகள் கசிவு
ADDED : நவ 20, 2026 07:59 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:59 AM
நியூயார்க்: உலகின் முன்னணி நிதி மற்றும் கார்டு சேவை நிறுவனங்களான ஜே.பி.மார்கன் சேஸ், விசா மற்றும் மாஸ்டர்கார்டு ஆகியவற்றிற்குச் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் மீது நடத்தப்பட்ட சைபர் தாக்குதலில், ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகள் கசிந்துள்ளன.
இருப்பினும், தங்களது நேரடிப் பணப்பரிவர்த்தனை அமைப்புகள் எவ்விதப் பாதிப்புக்கும் உள்ளாகவில்லை என்றும், வாடிக்கையாளர்களின் கிரெடிட், டெபிட் கார்டு எண்கள் கசியவில்லை என்றும், இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் விளக்கம் அளித்துள்ளன.
ஜே.பி.மார்கன் சேஸ்:
அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஜே.பி.மார்கனுக்கு மார்க்கெட்டிங் சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் தரவுகள் திருடப்பட்டுள்ளன. இதில் வாடிக்கையாளர்களின் பெயர்கள், இ-மெயில் முகவரிகள், சிலரது மொபைல் எண்கள் மற்றும் அஞ்சல் குறியீடுகள் கசிந்துள்ளன.
சைபர் மிரட்டல் கும்பல் வெளியிட்டுள்ள டேட்டாக்களில், 16,000க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் இ-மெயில் முகவரிகள், 124 வங்கி ஊழியர்களின் இ-மெயில் முகவரிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் வங்கியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறுக்கும், இந்தச் சைபர் தாக்குதலுக்கும் தொடர்பில்லை.
விசா:
ஆசிய - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தங்களுக்குச் சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தில் இந்தத் டேட்டா கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஹாங்காங், தைவான், ஜப்பான், சிங்கப்பூர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்களின் விவரங்கள் இதில் சிக்கியுள்ளன.
மாஸ்டர்கார்டு:
குறிப்பிட்ட சலுகைத் திட்டத்தில் இணைந்திருந்த வாடிக்கையாளர்களின் இ-மெயில் முகவரிகள் மட்டுமே கசிந்துள்ளது. இதில் வட அமெரிக்கா, மத்திய கிழக்கு, ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்களின் மார்க்கெட்டிங் டேட்டாக்கள் அடங்கும்.
வங்கிகள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்களை வெளிநிறுவனங்களிடம் பகிரும்போது, அவற்றின் பாதுகாப்பைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும் என, சைபர் பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.