வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம்: அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்கிறார்
வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம்: அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்கிறார்
ADDED : நவ 06, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 06, 2026 12:02 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் மாளிகையான வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெறும் தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்கிறார்.
வெள்ளை மாளிகையின் அதிபர் அதிகாரப்பூர்வ பணி அறையான 'ஓவல் அலுவலகத்தில்' இந்த சிறப்பு தீபாவளி கொண்டாட்டம், இன்று பிற்பகல் அல்லது மாலையில் (இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு / அதிகாலை வேளையாக இருக்கும்) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் தொடங்கி வைத்த பாரம்பரிய வழக்கத்தைத் தொடர்ந்து, தற்போது அதிபர் டிரம்ப்பும் வெள்ளை மாளிகையில் தீபங்களை ஏற்றி தீபாவளியைக் கொண்டாடுகிறார்.
பாரம்பரிய கொண்டாட்டம்
அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய வம்சாவளி சமுதாயத் தலைவர்கள், பிரமுகர்கள் மற்றும் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் முன்னிலையில் வெள்ளை மாளிகை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள, 'ஐசன்ஹோவர் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீஸ்' கட்டட அரங்கில் இத்திருவிழா பொதுவாக நடத்தப்பட்டு வந்தது.
அதிபர் டிரம்ப் நேரடியாக தனது ஓவல் அலுவலகத்திலேயே இந்திய-அமெரிக்க சமுதாயப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் முன்னிலையில் பாரம்பரிய முறைப்படி அகல் விளக்கேற்றி, தீபாவளி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளார்.
அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளியினரின் பங்களிப்பு மற்றும் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான நல்லுறவை வெளிப்படுத்தும் வகையில், இந்நிகழ்வு நடக்கிறது.