தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/வீடுகளை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம்; கத்தார் மக்களுக்கு செல்போனில் அவசர எச்சரிக்கை

வீடுகளை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம்; கத்தார் மக்களுக்கு செல்போனில் அவசர எச்சரிக்கை

வீடுகளை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம்; கத்தார் மக்களுக்கு செல்போனில் அவசர எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:57 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:57 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கத்தார்: ஈரான் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, கத்தாரில் வசிக்கும் மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று செல்போன்களில் அவசர எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஜூன் 17ம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் ஈரான், அமெரிக்கா இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. அதன் எதிரொலியாக மூடப்பட்டு இருந்த ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி திறக்கப்பட்டது.

அதே நேரத்தில் வணிக கப்பல்கள் மீது ஈரான் திடீர் தாக்குதல் நடத்தவே, 80க்கும் மேற்பட்ட ஈரான் கட்டமைப்புகளை அமெரிக்கா தாக்கியது. இருபுறமும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நீடித்து வருகிறது.

குறிப்பாக, பஹ்ரைன், கத்தார், குவைத் ஆகிய பகுதிகளில் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதையடுத்து, கத்தாரில் வசிக்கும் மக்களுக்கு செல்போன்களில் அவசர எச்சரிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

அதில் மக்கள் யாரும் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம். தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்கவும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. மேலும், பாதுகாப்புக்கான அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us